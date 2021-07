FrieslandCampina boekt minder winst op kindervoeding voor Azië

FrieslandCampina heeft het afgelopen half jaar minder winst geboekt. Het zuivelconcern wijst op moeilijke omstandigheden op de Aziatische markt voor kindervoeding door dalende geboortecijfers. Daarnaast moest FrieslandCampina 57 miljoen euro apart zetten vanwege een rechtszaak in Thailand.

FrieslandCampina is het oneens met de uitspraak van de rechtbank in Thailand en gaat hiertegen in hoger beroep. Het bedrijf zou bij een klant in het Aziatische land tussen 2009 en 2019 te veel kosten in rekening hebben gebracht. De relatie tussen FrieslandCampina en de klant eindigde in 2019. Volgens de zuivelonderneming heeft de klant achteraf geklaagd over de voorwaarden van contracten die in de loop van de jaren met goedkeuring van beide kanten werden verlengd.

Mede doordat de Aziatische kindervoedingsmarkt krimpt, verwacht FrieslandCampina daar ook de komende jaren minder winst te gaan boeken. ‘De wereldwijde trend van dalende geboortecijfers versnelde als gevolg van de coronacrisis, hetgeen duidelijk zichtbaar is in de landen waarin FrieslandCampina actief is’, schrijft het bedrijf in een cijferupdate.

Concurrentie

Het zuivelbedrijf heeft ook last van toegenomen concurrentie van lokale spelers in China en de ‘aanhoudende sluiting van de grens tussen Hongkong en China’. Samen met toegenomen grondstofprijzen resulteerde dat in een sterke daling van het resultaat van het bedrijfsonderdeel dat onder meer kindervoeding produceert.

De omzet van FrieslandCampina daalde in het eerste halfjaar van 2021 met bijna 2 procent naar 5,5 miljard euro. Onder de streep bleef een winst over van 62 miljoen euro, bijna 43 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.