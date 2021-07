Japanse beurs doorbreekt vijfdaagse verliesreeks

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met winst geëindigd en doorbrak daarmee een vijfdaagse verliesreeks. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street en een sterker dan verwachte groei van de Japanse export. De aanhoudende zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan, waar vanaf vrijdag de Olympische Spelen worden gehouden, hielden de winsten beperkt. Ook namen beleggers geen grote posities in voorafgaand aan het lange weekeinde. De financiële markten in Tokio zijn donderdag en vrijdag gesloten vanwege nationale feestdagen.

De Nikkei in Tokio sloot de verkorte handelsweek uiteindelijk 0,6 procent hoger af op 27.548,00 punten. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de export in juni met 48,6 procent is gestegen. Economen gepolst door persbureau Reuters hadden gerekend op een groei van de uitvoer met 46,2 procent. Autofabrikant Nissan en technologieconcern Panasonic behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot 2,7 procent. De Japanse producent van rubberen as- en lagerafdichtingen NOK dikte 5 procent aan dankzij een verhoging van de winstverwachting.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1 procent bij ondanks een daling van de Australische winkelverkopen in juni. BHP klom ruim 1 procent. Volgens persbureau Bloomberg kijkt de grootste mijnbouwer ter wereld naar de opties voor zijn olie- en gasactiviteiten, waaronder een verkoop. De waarde van die divisie wordt geschat op meer dan 15 miljard dollar.