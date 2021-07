AkzoNobel boekt meer omzet en winst door stijgende vraag

De omzet van AkzoNobel steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 26 procent naar ruim 2,5 miljard euro. De nettowinst verdubbelde naar 261 miljoen euro. De stevige groei komt mede doordat de omzet een jaar eerder nog sterk onder druk stond van de coronacrisis. Toch steeg de omzet ook met 8 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Bij de cijferupdate voor het eerste kwartaal van dit jaar wees topman Thierry Vanlancker er al op dat de prijzen van grondstoffen stijgen. Die ontwikkeling zette zich in het tweede kwartaal door. De hogere prijzen worden doorberekend en daardoor kan een pot verf van merken als Flexa en Sikkens duurder worden voor de consument. De prijzen stegen in het tweede kwartaal met 4,5 procent.

Grupo Orbis

Een paar weken geleden werd bekend dat AkzoNobel de Colombiaanse branchegenoot Grupo Orbis heeft gekocht. Dat bedrijf is actief in tien landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en op de Antillen. ‘Het zal ons tot een koploper maken in de Andes-regio en in Midden-Amerika, waar verschillende landen het komende decennium hoog op de mondiale groeiranglijst staan’, aldus AkzoNobel. De overname wordt naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond.

Op 27 april is AkzoNobel begonnen met een eerder aangekondigde forse aandeleninkoop van 1 miljard euro. Aan het eind van het tweede kwartaal is daarvan 223 miljoen euro ingekocht.