Carré klaar voor afscheid Peter R. de Vries

In de vroege ochtend staan er nog geen mensen die hiervan gebruik willen maken, maar dat is ook niet zo vreemd, aangezien de deuren van Carré van 11.00 uur tot 20.00 uur zijn geopend voor het afscheid.

De verwachting is dat het druk wordt. De gemeente Amsterdam waarschuwde eerder al dat mensen rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Carré is woensdag alleen te bereiken via de Sarphatistraat, gaf de gemeente eerder aan. Vanaf daar loopt de wachtrij langs de Amstel.

Eer

‘Eer vandaag Peter R. de Vries. Ga langs bij Carré of doe het op uw eigen manier. Doe het waardig. Eer de man die hard was op de inhoud en zacht op de mens. Die vocht tegen onrecht en die een bloedhekel had aan machtsmisbruik, hypocrisie en onrechtvaardigheid’, twittert advocaat Peter Schouten woensdagochtend. Schouten en Onno de Jong vormden samen met De Vries het team dat kroongetuige Nabil B. bijstaat in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

De gemeente gaat via Twitter proberen mensen op de hoogte te houden van de lengte en het beginpunt van de wachtrij. Ook krijgen mensen het advies rekening te houden met het zonnige weer, en dus eten en drinken mee te nemen. Wie klachten heeft die mogelijk wijzen op corona, wordt gevraagd thuis te blijven. Verkeersregelaars en de politie zien volgens de gemeente toe op een goed verloop van het afscheid. Mensen moeten tijdens het wachten de regel van 1,5 meter afstand naleven en aanwijzingen van verkeersregelaars opvolgen, aldus de gemeente.