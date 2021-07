‘Janssen-vaccin minder effectief tegen Delta-variant’

Het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson) is veel minder effectief tegen de Delta-variant dan tegen het oorspronkelijke coronavirus, blijkt uit de voorlopige resultaten van een dinsdag gepubliceerd onderzoek, waarover onder meer The New York Times bericht.

Het Janssen-vaccin, waarvoor slechts één prik wordt gebruikt, produceert volgens de studie, die nog niet gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift, relatief weinig antistoffen tegen de Delta-variant. Onderzoekers van de universiteit van New York concludeerden dat het middel ongeveer vijf keer minder beschermende antistoffen produceert tegen deze mutant dan tegen het niet-gemuteerde longvirus.

‘We willen mensen niet ontmoedigen om het Janssen-vaccin te nemen, maar we hopen wel dat het in de toekomst mogelijk wordt om een tweede prik te krijgen, van Janssen zelf of van Pfizer of Moderna’, zegt viroloog Nathaniel Landau van de Universiteit van New York, die de studie leidde, tegen The New York Times.

Ook de vaccins van Pfizer en Moderna produceerden volgens de studie relatief minder antistoffen tegen de Delta-variant, maar dit verschil zou minder groot zijn.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat het in de Verenigde Staten inmiddels bij 83 procent van de nieuwe coronagevallen gaat om de besmettelijkere Delta-variant. Aan het begin van de maand was dat nog ongeveer 50 procent.