Grote uitbraken corona bij fabrieken Nike-schoenen in Vietnam

Bij fabrieken in Vietnam die sportschoenen van Nike maken, zijn grote uitbraken van het coronavirus, waardoor leveringen uit het Aziatische land kunnen worden verstoord. Dat meldde de BBC. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. Door de uitbraken wordt de productie nu ontregeld.

Het Amerikaanse Nike biedt werk aan meer dan 450.000 mensen bij zijn toeleveranciers in Vietnam, het merendeel vrouwen. Ook de sportmerken Adidas en Puma laten schoenen maken in het land dat gebukt gaat onder een nieuwe golf van uitbraken met het coronavirus, onder meer in de zuidelijk gelegen metropool Ho Chi Minh-stad en hoofdstad Hanoi. Er zijn nieuwe lockdownmaatregelen ingevoerd om de uitbraak tegen te gaan.

Nike zegt er vertrouwen in te hebben dat de ontwikkelingen in Vietnam het hoofd geboden kunnen worden en dat de gezondheid van werknemers van het grootste belang is.