Ex-adviseur Johnson wilde van premier af

Cummings leidde bij het referendum over het Britse EU-lidmaatschap in 2016 de pro-brexitcampagne. Bij de verkiezingen van 2019 voerde hij de campagne aan die Johnson - eveneens een fel tegenstander van de EU - de overwinning bezorgde. In een fragment van het interview dat de BBC voor uitzending heeft vrijgegeven zegt hij daarover: ‘We hebben hem (Johnson) daar alleen neergezet omdat we een bepaald probleem moesten oplossen, niet omdat we vonden dat hij de juiste persoon was om het land te leiden.’ Gevraagd of dat geen kiezersbedrog is, antwoordt hij dat het ‘politiek’ is.

Na de verkiezingen bleef Cummings de belangrijkste adviseur van Johnson. In het interview vertelt hij echter dat Carrie Symonds, de toenmalige vriendin van Johnson en nu diens vrouw, van hem en zijn medewerkers af wilde en dat zij probeerde politieke benoemingen te beïnvloeden. Volgens Cummings was het voor iedereen duidelijk dat ‘tegen de zomer we of allemaal weg zouden zijn of zouden proberen om iemand anders binnen te halen als premier.’ Uiteindelijk stapte Cummings vorig jaar zelf op.

De BBC zendt het volledige interview dinsdagavond uit. Eerder publiceerde de omroep al een deel waarin Cummings vertelt over het coronabeleid van Johnson en dat de premier terughoudend was met het aanscherpen daarvan.