Mijnbouwer BHP zou willen stoppen met productie olie en gas

Het Brits-Australische BHP staat onder druk van bepaalde aandeelhouders om afscheid te nemen van olie en gas. De waarde van die divisie wordt geschat op meer dan 15 miljard dollar. De olie- en gasdivisie van BHP is vooral actief in de Golf van Mexico en voor de kust van Australië. Overigens is die tak veel kleiner dan de grote divisies van BHP voor het delven van ijzererts en koper.

BHP verkocht eerder al zijn Amerikaanse schalie-activiteiten aan het Britse olieconcern BP voor meer dan 10 miljard dollar en is nog bezig steenkolenmijnen te verkopen.