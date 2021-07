Laagste aantal nieuwe prikken sinds mei, weinig eerste prikken

Van maandag 12 tot en met zondag 18 juli kregen 1,14 miljoen mensen een prik, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De week ervoor werden 1,2 miljoen mensen gevaccineerd en nog een week eerder bijna 1,4 miljoen mensen. In de twee weken daarvoor waren er bijna 1,5 miljoen vaccinaties. In de week van 7 tot en met 13 juni kregen 1,67 miljoen Nederlanders een prik en dat is nog altijd een record.

Van die 1,14 miljoen nieuwe prikken ging het bij ongeveer 237.000 mensen om een eerste inenting. Dat is het laagste aantal sinds maart. Het is niet duidelijk in hoeverre dit komt doordat de jongeren die nu aan de beurt zijn voor een eerste prik terughoudend zijn met het maken van een afspraak, en in hoeverre het komt doordat zo ongeveer iedereen die een prik wil inmiddels is gevaccineerd.

Tweede prik

Tegenover het lage aantal eerste prikken staat dat 935.000 mensen vorige week de tweede prik kregen, en dat is meer dan de twee voorgaande weken bij elkaar.

Tot en met zondag hebben bijna 12 miljoen mensen een eerste prik gehad. Dat is meer dan 80 procent van alle Nederlanders die in aanmerking kwamen. Daarmee behoort Nederland tot de Europese top. Iets meer dan 7 miljoen mensen hebben ook de tweede dosis gehad en daarmee behoort Nederland tot de middenmoot.

Kinderen van 12 jaar

Sinds begin juli kunnen ook kinderen van 12 jaar en ouder een afspraak maken voor een coronaprik. Bijna een derde van hen heeft de eerste prik al gehad, zegt het RIVM. In alle volwassen leeftijdsgroepen heeft al meer dan de helft minstens één prik gehad. Zo is 60 procent van de 18- tot 24-jarigen en 59 procent van de 25- tot 29-jarigen gevaccineerd.

Van de 65- tot 89-jarigen heeft meer dan 90 procent een eerste prik gehad en is meer dan 85 procent al volledig gevaccineerd. De vaccinatiecampagne begon bij deze groepen, omdat zij het meeste risico lopen bij een besmetting. Vanwege de hoge vaccinatiegraad verwacht de overheid dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder hen meevalt bij de huidige coronagolf.

In verreweg de meeste gemeenten heeft meer dan 80 procent van de 65-plussers minstens één prik gehad. Daaronder zijn ook de vier grote steden. De opkomst is vooral laag in gemeenten met veel gereformeerde inwoners, zoals Staphorst, Urk, Tholen, Reimerswaal, Barneveld, Nunspeet en Neder-Betuwe.