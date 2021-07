Merkel bezoekt door noodweer getroffen Noordrijn-Westfalen

In de nasleep van het noodweer is in Duitsland de discussie opgelaaid over de rampenbestrijding. Mensen in de getroffen gebieden zouden te laat zijn gewaarschuwd via het sms-systeem. Op een persconferentie zei Merkel dat de regering zal onderzoeken hoe het systeem verbeterd kan worden. Merkel beloofde ook dat voor de wederopbouw meer geld beschikbaar zal zijn dan bij eerdere overstromingen en ervoor te zorgen dat ‘het geld snel bij de mensen komt’. ‘Ik hoop dat dit een kwestie van dagen is’, zei ze.

Premier Laschet, die namens de christendemocraten kandidaat is om na de verkiezingen in september Merkel op te volgen als bondskanselier, waarschuwde dat ‘we moeten accepteren dat dit de komende jaren steeds vaker voorkomt’. Hij pleitte daarom voor een omvangrijk programma om rivieren aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Bureaucratie

Laschet erkende ook dat opruim- en herstelwerk soms gehinderd worden door de bureaucratie. ‘In Duitsland zijn we perfect, maar we zijn ook perfect in bureaucratie.’

Merkel bezocht zondag al gebieden in Rijnland-Palts die zwaar getroffen zijn door het noodweer en de overstromingen vorige week. In Rijnland-Palts kwamen zeker 121 mensen om het leven, in Noordrijn-Westfalen 48. In België is het dodental gestegen naar 31. In zowel België als Duitsland worden nog meer dan honderd mensen vermist.