Minister: ongekende stijging coronabesmettingen in Frankrijk

Dat betekent dat in een week de verspreiding van het virus met ongeveer 150 procent is toegenomen, aldus Veran in het parlement. Volgens hem is dat tijdens de hele coronacrisis nog niet voorgekomen. ‘Niet met de oorspronkelijke vorm, en niet met de Britse, Zuid-Afrikaanse of de Braziliaanse variant’, aldus de bewindsman.

