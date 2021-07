André Kuipers: mooi om te zien hoe Daemen heeft genoten

Kuipers was zelf twee keer in de ruimte. In 2004 en van 2011 tot 2012 verbleef hij in het ruimtestation ISS, zo’n 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde. Daarmee was hij, tot aan dinsdag, de laatste Nederlander die in de ruimte is geweest. Daemen, die als kind Kuipers ontmoette, ging dinsdag mee met een korte vlucht naar de rand van de dampkring. Zijn vaartuig kwam tot 107 kilometer hoogte. De Brabander verliet daarmee de dampkring en geldt als de jongste astronaut ooit.

Daemen vloog mee met Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde. Zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin wil toeristische vluchten richting de ruimte verkopen.