Minister moet meer informatie openbaar maken over vliegramp MH17

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet meer informatie openbaar maken over de vliegramp met vlucht MH17. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist, naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van RTL Nieuws. In februari verlangde de rechtbank al een nadere onderbouwing van de bewindsman waarom een aantal passages uit documenten over de ramp niet openbaar gemaakt konden worden.