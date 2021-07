Aantal positieve coronatests gedaald naar bijna 7000

Het aantal positieve coronatests is dinsdag gedaald naar 6823 over het afgelopen etmaal. Maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er over de afgelopen 24 uur 8903 (na correctie).

Ook het gemiddelde van de afgelopen week is wat omlaag gegaan. Stond dat maandag nog op 10.104, dinsdag was het aantal besmettingen per dag over de afgelopen week 9962.

In de afgelopen week waren er echter bijna 70.000 positieve tests. De week ervoor waren het er met een kleine 52.000 aanzienlijk minder.