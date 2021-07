Nederlander van 18 veilig terug na toeristische ruimtevlucht

De toeristische ruimtereis van de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen is voorbij. De capsule waar hij in zat, landde ruim 10 minuten na de lancering veilig in Texas, hangend aan parachutes.

Het vaartuig kwam tot een hoogte van 107 kilometer boven de aarde. Daarmee heeft Daemen de dampkring verlaten. Dat maakt hem de jongste astronaut ooit. Hij is ook de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest.

In het ruimtevaartuig zaten ook de rijkste mens op aarde, Jeff Bezos, en zijn broer Mark, en de 82-jarige Wally Funk. Zij is de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest.