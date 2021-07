RIVM ziet ‘voorzichtige stabilisatie’ nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen week met 34 procent toegenomen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. De stijging is aanzienlijk minder groot vergeleken met de week daarvoor.

‘In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest. De komende week zal duidelijk worden of de stabilisatie in het aantal meldingen van personen met een positieve test van de laatste dagen wordt omgezet in een daling’, aldus het RIVM.

Het RIVM maakte ook bekend dat het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen afgelopen week is gestegen naar 205 opnames. Dat zijn 120 opnames meer dan een week eerder. Op de ic-afdelingen werden 31 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 19 opnames meer dan de voorgaande week.