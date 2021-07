Moederbedrijf Marlboro verkoopt meer sigaretten

Philip Morris heeft het afgelopen kwartaal meer sigaretten verkocht. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten profiteert er mogelijk van dat coronamaatregelen in grote delen van de wereld zijn versoepeld. Daardoor gaan consumenten er weer vaker op uit waardoor er meer wordt gerookt. Ook stijgt het aantal luchtvaartpassagiers weer, die belastingvrij tabak kopen.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd vooral in het Midden-Oosten en Afrika een stuk meer gerookt. Philip Morris verscheepte bijna 12 procent meer sigaretten naar die regio’s. Het Amerikaanse bedrijf verkocht in de Europese Unie bijna 3 procent meer sigaretten. Naar Oost-Europa werden juist minder sigaretten verscheept.

De omzet van Philip Morris steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 14 procent naar bijna 7,6 miljard dollar. De operationele winst steeg met bijna 15 procent naar 3,1 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is het resultaat voor aftrek van onder meer belastingen.

Het aantal gebruikers van het IQOS-apparaat van Philip Morris, dat tabak verwarmt, maar niet verbrandt, nam toe. Daarvoor werden 30 procent meer vullingen verkocht. De IQOS is in de markt gezet als een alternatief voor roken en vapen. Het gebruik is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ‘schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret’.