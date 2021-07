Milieudefensie noemt beroep Shell in klimaatzaak gevaarlijk

Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemt het ‘gevaarlijk voor onze toekomst’ dat Shell in beroep gaat tegen de uitspraak in de klimaatzaak die zijn organisatie heeft gewonnen van de multinational. ‘Shell kan zijn geld en energie beter steken in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, hoe langer Shell daarmee wacht hoe ernstiger de gevolgen voor ons allemaal’, reageert Pols op de aankondiging van het bedrijf.

De rechtbank in Den Haag bepaalde op 26 mei dat Shell uiterlijk 2030 zijn CO2-uitstoot met 45 procent verminderd moet hebben ten opzichte van 2019. Daar moet het bedrijf meteen actie op ondernemen, ook als het in beroep gaat, bepaalden de rechters.

‘‘We staan met zijn allen voor een enorme klus’, stelt Pols vast. ‘De rechtbank heeft Shell opgedragen een grotere bijdrage te leveren aan het stoppen van de klimaatcrisis. In hoger beroep gaan is uitstel en gevaarlijk voor onze toekomst.’ Hij vindt het ook een ‘verkeerd signaal’.

Advocaat Roger Cox, die Milieudefensie vertegenwoordigt in de zaak, ziet het beroep ‘met vertrouwen tegemoet’. Hij wijst erop dat de wetenschap duidelijk is over ‘de gevolgen en oplossingen van gevaarlijke klimaatverandering’ en zegt dat de rechters ‘een weloverwogen oordeel hebben geveld over Shell’.

Pols voegt eraan toe dat ‘de weg naar een duurzame samenleving al is ingeslagen’.