Vattenfall wil meer windparken bouwen met grote energieklanten

Volgens Borg zijn dergelijke samenwerkingen interessant omdat volgens haar zowel Vattenfall als grote energieverbruikers naar het terugdringen van de CO2-uitstoot streven. Zo’n project kan daaraan bijdragen.

BASF werd door de vorige maand gesloten deal voor bijna de helft eigenaar van het park Hollandse Kust Zuid. Dat wordt naar verwachting het grootste ter wereld. De bouw begint in juli en het park moet in 2023 af zijn. In totaal komen er 140 windturbines te staan, die 1,5 gigawatt kunnen opwekken. Dat staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Hollandse Kust Zuid is tevens het eerste windmolenpark in Nederland dat zonder subsidies wordt gebouwd. Voor Vattenfall komt het daarom goed uit dat er een mede-investeerder is. BASF heeft ook een contract afgesloten voor de langjarige levering van groene stroom vanuit het windmolenpark, dat zo’n 18 kilometer voor de kust van Den Haag en Leiden ligt.

Vattenfall slaagde er in de helft van dit jaar in om de omzet licht op te voeren, tot meer dan 80 miljard kroon. Omgerekend is dat bijna 8 miljard euro. De winst kwam uit om een kleine 24 miljard kroon, waar een jaar geleden nog een verlies van 1,6 miljard kroon in de boeken ging. Volgens Borg gaat het om een sterk resultaat. Daarbij profiteerde Vattenfall van het relatief koude weer in de eerste maanden van het jaar en gestegen elektriciteitsprijzen in de landen waarin het concern actief is. Ook kreeg de winst van Vattenfall een boost van een flinke subsidie in Duitsland in verband met de inspanningen van onze oosterbuur om af te stappen van kernenergie.