Vrijgezellen uit Haarlem kunnen ‘sjansen met Janssen’

‘Dansen met Janssen’ zit er niet meer in, maar inwoners van Haarlem en omstreken kunnen vrijdagavond wel ‘sjansen met Janssen’. De GGD combineert het vaccineren van mensen die het coronavaccin van Janssen willen dan met een datingevenement. Vrijgezelle deelnemers hebben tijdens de wachttijd van een kwartier na de prik een korte blind date met elkaar. Voor de gelegenheid wordt de vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter ‘omgetoverd tot een romantische plek’.

‘Voor veel mensen zonder partner is de coronaperiode extra zwaar geweest’, meldt de GGD. Tijdens het evenement kunnen mensen elkaar ‘op een laagdrempelige en coronaveilige afstand ontmoeten’.

Met de slogan ‘dansen met Janssen’ suggereerde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat mensen meteen na een prik van dit vaccin op stap konden gaan. Terwijl het vaccin tijd nodig heeft om goed te gaan werken. Toen het uitgaansleven in een mum van tijd een grote bron van besmettingen werd, besloot het kabinet alsnog dat mensen twee weken moeten wachten voordat ze een vaccinatiebewijs krijgen dat toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen waarop mensen geen afstand van elkaar houden. Die gaan de komende tijd overigens ook niet door vanwege de explosieve toename van het aantal besmettingen.

Tijdens het evenement in Haarlem moeten mensen zich gewoon aan de coronamaatregelen houden. Ook als de vonk overslaat, is het de bedoeling dat mensen pas twee weken later een vervolgdate inplannen. Als er een vervolgdate komt, krijgt het stel van de GGD Kennemerland ‘een presentje’.