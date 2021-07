EasyJet zet opnieuw fors verlies in de boeken door corona

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft afgelopen kwartaal vanwege de malaise in de luchtvaart als gevolg van de coronacrisis opnieuw een stevig verlies in de boeken gezet. Toch is topman Johan Lundgren positief gestemd over de zomermaanden en de herfst nu de Britten weer mogen vliegen en meer reisbeperkingen worden opgeheven.

De budgetvlieger verwacht in het kwartaal van juli tot en met september dat de passagierscapaciteit naar ongeveer 60 procent van het niveau van 2019 gaat. De afgelopen drie maanden was dat 17 procent, doordat er nog veel reisbeperkingen in Europa waren. Ook mogen de Britten pas sinds eind mei weer naar het buitenland.

Inmiddels zorgt de opmars van de besmettelijke Delta-variant van het virus voor een stijgend aantal besmettingen wereldwijd en zorgen in de luchtvaart. Daar rept het bedrijf verder met geen woord over. Wel zegt easyJet dat de boekingen momenteel door het ‘afwijkende reisbeleid van overheden’ met name uit Europa komen.

Het Britse bedrijf is al sinds het begin van de coronacrisis bezig met het besparen van kosten. Het brutoverlies van easyJet kwam in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar dat eindigde op 30 juni uit op 318 miljoen pond, omgerekend bijna 370 miljoen euro. Volgens het bedrijf is dat in lijn met de verwachtingen. In de maanden april, mei en juni bedroeg de omzet van easyJet bijna 213 miljoen pond. Dezelfde periode een jaar geleden was dat slechts 7,2 miljoen pond doordat de vloot van easyJet volledig aan de grond was komen te staan door de coronacrisis.