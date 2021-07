Zesde kandidaat meldt zich voor PvdA-voorzitterschap

Esther-Mirjam Sent is de zesde kandidaat die zich heeft gemeld voor het voorzitterschap van de PvdA. De sociaaldemocraten kiezen op 2 oktober een opvolger voor de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar.

Sent is hoogleraar in Nijmegen en is lid van de Eerste Kamer. Ze was voorzitter van de commissie die het laatste verkiezingsprogramma van de partij vaststelde. Sent vindt dat de PvdA weer 'links met lef' moet worden.

Een belangrijk onderwerp in de strijd om het voorzitterschap is de vraag of de PvdA mogelijk moet fuseren met GroenLinks. De andere kandidaten zijn Pieter Paul Slikker, Gerard Bosman, Binnert de Beaufort, Frank van de Wolde en Reshma Roopram.

Vedelaar kondigde in mei aan niet verder te willen als voorzitter. De partij bleef bij de verkiezingen in maart steken op negen zetels. "Als campagneleider van de verkiezingen trek ik me dat aan", verklaarde Vedelaar destijds.