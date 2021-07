China ontkent hacken van overheden en bedrijven

Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten zeiden maandag dat zij China de hack aanrekenen. Ook het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Japan houden het land verantwoordelijk en Microsoft zelf wees kort na de onthulling van de aanvallen eveneens naar Chinese hackers. De hackers zouden vanuit China hebben geopereerd. Ze zouden uit zijn geweest op spionage, de diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld.

De VS stellen dat de hackers op de loonlijst van het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid stonden. ‘Landen die zich verantwoordelijk gedragen herbergen niet welbewust cybercriminelen, laat staan dat ze hen ondersteunen of met hen samenwerken’, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maandag.

De Chinese ambassade in Nieuw-Zeeland noemde de beweringen dinsdag ‘ongegrond’, ‘onverantwoord’ en ‘kwaadaardig’. Volgens de Chinese ambassade in Australië zijn bovendien juist de VS de ‘wereldkampioen’ in cyberaanvallen. Het zijn de VS die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan afluisterpraktijken, ‘onder meer bij zijn eigen bondgenoten’, aldus de ambassade in een verklaring.