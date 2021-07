Europese Commissie stelt EU-toezichthouder tegen witwassen voor

De Europese Commissie presenteert dinsdag een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, met als middelpunt de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.

Nederland is groot voorstander van onafhankelijk EU-toezicht, omdat witwassen van crimineel geld een grensoverschrijdend probleem is. Inmiddels demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra lobbyde al geruime tijd voor een Europese autoriteit, samen met een aantal landen waaronder Frankrijk en Duitsland. Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld.

Hoekstra zei eerder zich grote zorgen te maken over de infiltratie ‘in de bovenwereld’ van onder meer drugs- en fraudegeld. In Nederland gaat het volgens hem om jaarlijks 15 tot 20 miljard euro. Criminelen maken handig gebruik van mazen in bestaande EU-wetgeving.

Waar de toezichthouder, vanuit het Engels afgekort als AMLA, gevestigd wordt moet nog worden uitgemaakt. De AMLA krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels die witwaspraktijken moeten voorkomen schenden.

Europa is de laatste jaren diverse keren opgeschrikt door schandalen rond witwasaffaires bij vooral grote banken in verschillende landen. In Nederland kregen ING, Rabobank en ABN Amro daarvoor forse boetes opgelegd.