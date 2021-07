Festivalorganisator ID&T om de tafel met kabinet

Festivalorganisator ID&T gaat dinsdag om de tafel met het kabinet. In het gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor de op losse schroeven staande festivalzomer. ID&T spande in eerste instantie uit naam van nog veertig andere organisatoren van festivals en evenementen een kort geding aan tegen de overheid, maar besloot later dat voorlopig aan te houden.

Op 9 juli maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Eendaagse festivals mogen een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Voor festivals na 13 augustus, zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole, is het nog onduidelijk wat de maatregelen zullen zijn en of de festivals door kunnen gaan.

Zorgminister Hugo de Jonge stelde voor om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus dinsdag. Hoe laat, waar en met wie van het kabinet het gesprek is, is niet bekend. Rosanne Janmaat, directielid van ID&T, en een vertegenwoordiging van de Alliantie van Evenementenbouwers zijn in ieder geval aanwezig.

Volgens Janmaat is het gesprek "een eerste stap" naar een oplossing. "De afgelopen week is er best wel veel gebeurd. We hebben allemaal het Kamerdebat nauwlettend gevolgd en we voelden ons ontzettend gesteund", zei Janmaat eerder. "Een groot gedeelte van het debat had betrekking op onze sector. Daar waren we heel blij mee."

Het kabinet maakte eerder ook bekend 135 miljoen euro extra uit te trekken voor steun aan de sector. Organisatoren kunnen daarnaast een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. "Dat, samen met de toezegging van de minister dat hij graag met de sector in gesprek wil, heeft ons doen besluiten om toch nog een keer met elkaar om de tafel te gaan om samen te kijken of we tot een oplossing kunnen komen die houdbaar is voor nu en de toekomst. Als dat niet lukt, zetten we het kort geding alsnog door."