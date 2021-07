Vrouwenweekblad VIVA verschijnt dinsdag voor laatste keer

‘Ik kijk met veel respect terug op de (maatschappelijke) successen van VIVA en ik dank hiervoor al haar makers’, zegt Joyce Nieuwenhuijs, directeur magazines bij DPG Media. ‘Het was jarenlang hét vrouwenblad dat opkwam voor alle jonge vrouwen, taboes bespreekbaar maakte en bekend was van ‘AnyBody’, waarin lezers zich letterlijk blootgaven.’ Voor deze rubriek lieten vrouwen en mannen hun naakte lichaam fotograferen, waarna hun foto onherkenbaar werd geplaatst. In een bijgevoegd interview vertelden ze over hun lichaam. ‘De cijfers en het toekomstperspectief geven ons helaas geen andere keus dan te stoppen met VIVA.’

Debby Gerritsen, hoofdredacteur van VIVA, schrijft op de website dat ze trots is op wat VIVA heeft bereikt. ‘Na jaren vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen heeft VIVA echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Daar ben ik enorm trots op en ik kijk terug op een prachtige periode.’

DPG Media heeft besloten het populaire forum van VIVA wel in de lucht te houden, nadat de uitgeverij veel berichten had binnengekregen van mensen die hierom vroegen. Hoe het forum er nu uit komt te zien wordt nog bekeken, laat een woordvoerder weten.

De uitgeverij hoopt verschillende generaties vrouwen te bereiken met de bladen Margriet, Libelle, Flair en Tina, aldus Nieuwenhuijs.