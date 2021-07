Ex-adviseur Cummings haalt weer uit naar Britse premier Johnson

De Britse premier Boris Johnson was terughoudend met het aanscherpen van de coronamaatregelen toen het aantal besmettingen in Groot-Brittannië afgelopen herfst weer toenam. Zijn reden hiervoor zou zijn geweest dat mensen die kwamen te overlijden als gevolg van het virus ‘praktisch allemaal boven de tachtig’ waren, heeft voormalig topadviseur Dominic Cummings beweerd in een interview met de BBC.