Sterk kwartaal IBM dankzij vraag naar clouddiensten

Techbedrijf IBM heeft in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging in drie jaar in de boeken gezet. Dat deed het bedrijf dankzij de sterke vraag naar clouddiensten nu thuiswerken en hybride werken voorlopig niet weg te denken zullen zijn. Daarmee werpt de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet zijn vruchten af.

IBM kocht in 2019 Red Hat voor 33 miljard dollar. Daarmee zette het bedrijf in op wat het de hybride cloud noemde. Bedrijven kunnen daarmee hun eigen systemen koppelen aan cloudruimte die ze huren van anderen. IBM moet nu aantonen de groei ook zonder Jim Whitehurst te kunnen voortzetten. Hij was de voormalige topman van Red Hat en belangrijk bij het bedenken en uitvoeren van de hybride cloudstrategie.

De omzet ging met 3,4 procent omhoog tot 18,7 miljard dollar, omgerekend 15,8 miljard euro. Daarvan was cloudomzet goed voor 7 miljard, wat een toename van 13 procent was. De tak Wereldwijde Technolgiediensten bleef qua omzet vrijwel gelijk. IBM is bezig die tak op eigen benen te zetten onder de naam Kyndryl. De nettowinst daalde 2,6 procent tot ruim 1,3 miljard dollar.