Eerste celstraf Trump-aanhanger voor bestorming Capitool

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft maandag de 38-jarige Paul Hodgkins tot acht maanden cel veroordeeld voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Hodgkins is de eerste van de ruim 535 wegens de bestorming gearresteerde Trump-aanhangers die de gevangenis in moet. De openbaar aanklager had achttien maanden geëist.

In ruil voor strafvermindering bekende Hodgkins in juni schuldig te zijn aan ‘het belemmeren van een officiële procedure’, zoals de aanklacht tegen hem luidde. Hij verstoorde de zitting van de Senaat, toen die vergaderde over de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door toenmalig president Donald Trump werden verloren. Hodgkins was op videobeelden te zien in de vertrekken van de Senaat, met een rode vlag en gekleed in een T-shirt met het opschrift ‘Trump 2020’. Ook maakte hij er een selfie met andere relschoppers.

Bij de bestorming van het Capitool vochten aanhangers van Trump met de politie, richtten beschadigingen aan aan het gebouw en bedreigden senatoren en andere parlementsleden. Het doel van de aanval was om het Congres ervan te weerhouden de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bevestigen.