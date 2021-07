Britse kinderen krijgen niet allemaal coronavaccinatie

Niet alle Britse kinderen kunnen een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Alleen minderjarigen met onderliggende gezondheidsrisico’s of die samenwonen met zo iemand komen in aanmerking voor een inenting.

Staatssecretaris van Inentingen Nadhim Zahawi zei in een persconferentie dat niet alle kinderen zich kunnen aanmelden voor een prik, omdat het Britse vaccinatiecomité (JCVI) dat niet heeft geadviseerd. Volgens het JCVI hebben gezonde kinderen minimaal voordeel bij een inenting, vooral omdat ze er bijna nooit ernstig ziek van worden.

Zahawi maakte ook een uitzondering bekend voor mensen die thuis moeten blijven na contact met een besmet persoon. Mensen die al twee inentingen tegen het coronavirus hebben gehad en een ‘belangrijke baan’ hebben, hoeven niet in thuisquarantaine. Het gaat om bijvoorbeeld luchtverkeersleiders, zij moeten buiten hun werk om wel in zelfisolatie. Of de uitzondering ook geldt voor premier Boris Johnson, die thuis moet blijven na contact met een besmet persoon, is niet bekendgemaakt.