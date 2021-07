Amsterdamse beurs krijgt tik door zorgen om opleving coronavirus

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is maandag 2,1 procent gedaald. Ook elders in Europa waren er rode koersenborden. De toename van het aantal coronagevallen in verschillende landen, waaronder Nederland, wakkeren de zorgen bij beleggers aan dat het economisch herstel van de crisis wordt vertraagd.

Ook daalden de olieprijzen stevig door een deal van de OPEC+-landen over het verhogen van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 6,8 procent goedkoper op 66,91 dollar per vat. Brentolie ging voor 69,12 dollar per vat van de hand, een daling van 6,1 procent. Eerder deze maand werd Amerikaanse olie voor ruim 74 dollar per vat verkocht en kostte Brentolie meer dan 75 dollar per vat.