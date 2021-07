Interim-premier Haïti maakt plaats voor rivaal na machtsconflict

Interim-premier van Haïti Claude Joseph treedt terug en draagt zijn post over aan zijn rivaal Ariel Henry. Josep leidde het Caribische land sinds de moord op president Jovenel Moïse twee weken geleden. In een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post zegt hij ‘in het belang van de natie’ op te stappen.

Josephs positie was omstreden, omdat Moïse twee dagen voor zijn dood de 71-jarige Henry als premier had benoemd. Volgens Joseph was Henry echter nog niet ingezworen. Beide mannen probeerden de afgelopen weken de steun te krijgen van de internationale gemeenschap.

Tegen The Washington Post zegt Joseph dat hij overeenstemming heeft bereikt met Henry. ‘Iedereen weet dat ik niet geïnteresseerd ben in deze strijd of in een machtsgreep. De president was een vriend van me. Het enige waarin ik geïnteresseerd ben is gerechtigheid krijgen voor hem’, zegt Joseph in de krant.

Nieuwe regering

Een regeringswoordvoerder bevestigde maandag dat Henry een nieuwe regering zal vormen, die dinsdag moet aantreden. Joseph zal daarin de positie van minister van Buitenlandse Zaken krijgen.

Moïse werd twee weken geleden gedood bij een aanval op zijn huis waarbij volgens de Haïtiaanse autoriteiten minstens 28 mensen betrokken waren, van wie velen Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf. Diverse verdachten van de moord op de president werkten eerder als informant voor Amerikaanse veiligheidsdiensten, hebben Amerikaanse media eerder gemeld. De antidrugsdienst DEA heeft toegegeven dat een van de gearresteerden voorheen voor hen werkte.