Beurzen New York flink omlaag door zorgen Delta-variant

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met behoorlijke koersverliezen begonnen aan de nieuwe handelsweek, nadat ook vrijdag al rode cijfers waren te zien. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt net als in Europa gedrukt door zorgen dat het economisch herstel van de coronacrisis wordt ondermijnd door de opmars van de besmettelijke Delta-variant. Daarnaast zorgen de dalende olieprijzen voor tegenwind in de oliesector.

Bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme moesten het ontgelden. Zo verloren Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines tot 4,2 procent. De cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line werden tot 5,1 procent lager gezet. Maar ook de financiële sector had het lastig, met minnen voor grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs en Bank of America tot 3,5 procent. Machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing leverden tot 3,6 procent in.

De oliefondsen stonden onder druk door een akkoord tussen oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een productieverhoging, waardoor de olieprijzen flink daalden. Grote olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips en Marathon Petroleum daalden tot 3,3 procent. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Apache moesten tot 5 procent prijsgeven.

Dow-Jonexindex

De Dow-Jonesindex noteerde na ongeveer 10 minuten handel een min van 1,4 procent op 34.190 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 4270,03 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 14.222 punten.

Zoom Video Communications stond eveneens in de belangstelling met een min van 3,2 procent. De onlinevergaderdienst neemt voor 14,7 miljard dollar het bedrijf Five9 over, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Het is de grootste overname ooit voor Zoom en moet de onderneming helpen nog beter de concurrentie aan te gaan op het gebied van diensten voor thuiswerk en op afstand werken. De overname wordt geheel in aandelen afgehandeld. Het aandeel Five9 won 4,7 procent.

Pershing Square Tontine Holdings kon ook op aandacht rekenen. De lege beurshuls van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman neemt toch geen belang van 10 procent in Universal Music Group (UMG), het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, na weerstand van aandeelhouders en toezichthouders. Ackman wil de aankoop nu laten lopen via zijn beleggingsfonds Pershing Square Holdings (min 4,6 procent).