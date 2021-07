Zuid-Koreaanse president niet naar Japan voor Olympische Spelen

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaat toch niet naar Japan voor de Olympische Spelen. Dat betekent dat ook een eerste persoonlijke ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga dan niet tot de mogelijkheden behoort. Een Japanse krant had eerder geschreven dat de twee leiders elkaar op vrijdag zouden spreken, maar na een rel over opmerkingen van een Japanse diplomaat ziet Zuid-Korea dat niet meer zitten.

Japan en Zuid-Korea zijn allebei belangrijke bondgenoten van de Verenigde Staten, maar hebben onderling een gespannen relatie. Die kwam nog verder onder druk te staan na denigrerende opmerkingen van een Japanse diplomaat over Moon. Die tweede man van de Japanse ambassade in Zuid-Korea zou tegenover een verslaggever de diplomatieke inspanningen van de Zuid-Koreaanse president hebben vergeleken met ‘masturbatie’. Dat leidde in Zuid-Korea tot verontwaardigde reacties.

Een Zuid-Koreaanse regeringsfunctionaris zegt tegen persbureau Yonhap dat de opmerkingen van de diplomaat een rol speelden bij het besluit van Moon om niet naar Japan te gaan. Uit opiniepeilingen komt volgens het persbureau naar voren dat veel Zuid-Koreanen ook niet willen dat hun leider naar Tokio gaat. De president stuurt als plaatsvervanger zijn minister van Cultuur naar de opening van de Spelen.