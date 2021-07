Werkgevers merken inhaalslag in cao-onderhandelingen

In de onderhandelingen over nieuwe cao’s is in juni een inhaalslag gemaakt. Volgens AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, zijn er 38 cao-akkoorden tot stand gekomen. Dat zijn er meer dan in de voorgaande maanden en ook meer dan in juni vorig jaar.

De werkgevers beschouwen het grote aantal nieuwe cao’s als een teken van voorzichtig optimisme. De combinatie van een toenemend aantal vaccinaties, stijgende inflatie en dreigende krapte op de arbeidsmarkt zou daarbij voor opwaartse druk op de lonen zorgen.

Met de vakbonden is afgelopen maand een gemiddelde loonstijging van 2 procent afgesproken, komt naar voren uit de cijfers. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van 1,9 procent over de eerste helft van het jaar, maar nog wel minder hoog dan bijvoorbeeld in heel vorig jaar werd genoteerd. Er zijn ook bedrijven of sectoren waar vanwege de crisis een nullijn is afgesproken.

Hybride werken

AWVN wijst erop dat de onderhandelaars het de laatste tijd niet alleen eens worden over de lonen, maar ook over andere zaken zoals de plaats waar het werk wordt verricht. Onlangs meldde de organisatie al dat werkgevers er in meerderheid voorstander van zijn om de voordelen van thuiswerken na de coronacrisis te behouden. Hybride werken, waarbij een deel van de tijd vanuit huis kan worden gewerkt, lijkt dan ook de nieuwe norm te worden.

In coronajaar 2020 werden in de eerste zes maanden slechts 121 cao’s afgesproken. Dit jaar staat de teller tot nu toe op 213. Toch moet er volgens AWVN nog het een en ander gebeuren. Er zijn nu namelijk minder lopende cao’s, die nog niet de einddatum hebben bereikt, dan normaal het geval is. AWVN verwacht dat in de tweede helft van dit jaar daarom een verdere inhaalslag kan worden gemaakt in de cao-onderhandelingen.