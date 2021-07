Kenners verwachten snel herstel economie Limburg na wateroverlast

De economie van Limburg zal waarschijnlijk vrij snel kunnen herstellen van de zware overstromingen en de schade die is veroorzaakt door de wateroverlast. Zo moeten bijvoorbeeld kapotte huizen en gebouwen worden gerepareerd, net als infrastructuur die beschadigd is geraakt door het hoge water. Dat zorgt al op de kortere termijn voor flink meer activiteit in de bouwsector in Limburg. Maar ook beschadigde spullen zoals huisraad moeten worden vervangen, wat de consumentenbestedingen zal aanjagen.

ING-econoom Marcel Klok zegt dat, hoewel het menselijke leed groot is in Limburg, de schade niet zo omvangrijk is dat dit zichtbaar zal zijn in de landelijke economische cijfers. Het getroffen gebied bevat naar verhouding minder economische activiteit zoals industrie dan andere delen van het land, zoals bijvoorbeeld de Randstad. De wateroverlast vond verder plaats in een vrij beperkt gebied en niet voor een lange tijd.

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, zegt eveneens dat de overstromingen in Limburg verhoudingsgewijs maar een beperkte schade voor de Nederlandse economie veroorzaken. Lokaal is de klap door de wateroverlast wel groot, nadat het openbare leven ineens stil kwam te liggen omdat mensen hun huizen moesten ontvluchten of nu bezig zijn met het opruimen van de schade. Daardoor consumeren ze nu alleen het hoogstnodige.

Toerisme

Daar komt nog bij dat het lokale toerisme weer geraakt wordt, net nu er herstel was van de coronacrisis. Limburg is erg afhankelijk van toerisme, vooral het zwaar getroffen Valkenburg. Het herstel van de crisis wordt nu abrupt onderbroken omdat hotels, cafés en restaurants dicht zijn en toeristen niet kunnen komen.

Maar door de omvangrijke herstelwerkzaamheden zal de Limburgse economie alweer vrij snel een impuls krijgen, zo denken de economen. Er zijn namelijk veel arbeidskrachten nodig om gebouwen, huizen, wegen en bruggen te repareren. Dat kan mogelijk leiden tot een daling van de werkloosheid in Limburg omdat veel mensen nodig zijn.

Woningmarkt

Verder moeten ook beschadigde spullen van mensen vervangen worden, zoals meubilair en witgoed als koelkasten en wasmachines, maar ook auto’s. De uitgaven na vergoedingen van verzekeraars en overheid voor die goederen zullen eveneens zorgen voor een stimulans van de lokale economie, zo is de verwachting.

Phlippen wijst verder op de gevolgen van de overstromingen voor de Limburgse woningmarkt. Uit onderzoek van ABN AMRO naar overstromingen komt naar voren dat huizenprijzen in lager gelegen gebieden kunnen gaan dalen omdat mensen zich meer zorgen maken over de risico’s van overstromingen in de toekomst. Woningen op hoger gelegen gebieden zouden daarentegen juist in prijs kunnen gaan stijgen omdat mensen liever hoog wonen dan in de buurt van het water.