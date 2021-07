‘Voorzichtige schatting’ België: waterschade 150 miljoen euro

De verzekeraars hebben al duizenden schadeclaims ontvangen, schrijft De Morgen. Maar dat is nog maar een fractie van het totaal, denken zij. ‘We zullen over de 150 miljoen euro gaan’, zegt branchevereniging Assuralia in de Belgische krant, en dat is nog ‘een voorzichtige raming’.

De schade is nog veel groter dan dat, want veel wordt ook niet gedekt. Daarvoor springt het Belgische rampenfonds in. Premier Alexander De Croo sprak in het weekend van honderden miljoenen euro’s.

Verzekeraars hebben mobiele schadeloketten naar het rampgebied gestuurd, zodat gedupeerden in bijvoorbeeld Luik en Eupen ter plekke hun schade kunnen aangeven. Sommige getroffenen klagen dat verzekeraars pas in actie willen komen als het water is weggetrokken en de schade zichtbaar wordt.