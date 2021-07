Britse werknemers zitten massaal thuis door ‘pingdemic’

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben alarm geslagen over personeelstekorten nu steeds meer medewerkers anderhalve week in thuisquarantaine moeten. Britse media spreken over een ‘pingdemic’, waarmee ze verwijzen naar de quarantaine-oproep die mensen krijgen via de officiële gezondheidsapp als ze in beeld zijn gekomen als contact van een besmette persoon. De regels voor zorgverleners worden nu noodgedwongen versoepeld.

Sky News bericht dat afgelopen week meer dan een half miljoen mensen te horen kregen dat ze zich moeten isoleren. Dat aantal kan nog verder oplopen nu het aantal coronabesmettingen in het land fors stijgt. De regering heeft vrijwel alle beperkingen met ingang van maandag geschrapt. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid erkende eerder al dat het aantal nieuwe besmettingen daardoor kan oplopen naar 100.000 per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Bedrijven zeggen dat medewerkers nu al massaal thuis komen te zitten na te zijn gewaarschuwd via de officiële app. Topman Steve Rowe van warenhuisketen Marks & Spencer noemde dat in The Times ‘een groot probleem in iedere sector’. Hij schatte dat binnen een maand 20 procent van de werknemers in de detailhandel in thuisquarantaine kan belanden. Rowe waarschuwde dat openingstijden van winkels mogelijk aangepast moeten worden omdat er simpelweg niet meer genoeg medewerkers inzetbaar zijn.

Beleidswijziging

Het bedrijfsleven dringt volgens The Guardian aan op een beleidswijziging. Werkgeversorganisatie Confederation of British Industry wil onder meer dat isolatieplicht voor mensen die volledig zijn gevaccineerd direct komt te vervallen. De regering heeft al zo’n versoepeling gepland, maar pas met ingang van 16 augustus en dat duurt bedrijven te lang.

De term pingdemic is een samentrekking van de woorden ‘pandemic’ (pandemie) en ‘pingen’, het versturen van meldingen naar telefoons. Het houdt de gemoederen in het land flink bezig. The Guardian schreef vorige week over een ‘Pinging Hell’. Uit een recente peiling die is uitgevoerd in opdracht van The Telegraph kwam naar voren dat een derde van de burgers de gezondheidsapp van hun telefoons wil verwijderen of dat zelfs al heeft gedaan.

Johnson

Om grote problemen in de zorg te voorkomen, worden de regels daar nu versoepeld, schrijft Sky News. Zorgverleners die zijn opgeroepen in thuisquarantaine te gaan mogen onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’ toch blijven werken als ze volledig zijn gevaccineerd. Ze moeten dan eerst een PCR-test ondergaan en daarna dagelijks een sneltest doen.

Ook premier Boris Johnson ontkomt niet aan de pingdemic. Hij kwam in beeld bij contactonderzoek nadat minister Javid positief had getest. Er ontstond afgelopen weekend grote verontwaardiging nadat was bekendgemaakt dat Johnson niet in volledige thuisquarantaine hoefde, omdat hij zou meedoen aan een proefproject en dagelijks getest zou worden. De regering krabbelde na een golf aan boze reacties al na enkele uren terug en liet weten dat de premier alsnog in zelfisolatie zou gaan in zijn buitenverblijf Chequers.