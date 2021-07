Verkoopgolf op Damrak door viruszorgen en daling olieprijs

De AEX-index op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 1,6 procent kwijt op 724,81 punten. Alle 25 hoofdbedrijven stonden in het rood. De MidKap ging 1,7 procent onderuit tot 1017,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden 1,8 procent in.

De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte dik 3 procent in Amsterdam en in Londen verloren easyJet en het moederbedrijf van British Airways 4,5 en 3,3 procent. De aanbieder van cruisevakanties Carnival zakte bijna 7 procent en reisorganisatie TUI daalde dik 3 procent.

Shell

Zwaargewicht Shell (min 2,9 procent) behoorde tot de grote verliezers in de AEX. Andere oliebedrijven werden eveneens lager gezet. In Londen zakte BP 3,3 procent en het Franse TotalEnergies daalde 2,2 procent in Parijs. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie vanaf augustus te verhogen, wat de olieprijzen onder druk zette. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent goedkoper op 70,19 dollar en Brentolie kostte 2,1 procent minder op 72,05 dollar per vat.

Unibail-Rodamco-Westfield, eigenaar van winkelcentrum Mall of the Netherlands, sloot de rij in de AEX met een verlies van 4,6 procent. Ook de chipbedrijven ASMI (min 3,4 procent) en Besi (min 2,2 procent) moesten het ontgelden na de stevige koersverliezen in de Amerikaanse chipsector op vrijdag. Chipmachinemaker ASML, die later deze week met kwartaalcijfers komt, daalde 1,8 procent.

Fugro

Ook in de MidKap waren geen stijgers te bekennen. Bodemonderzoeker Fugro, die veel oliebedrijven als klant heeft, stond onderaan met een min van 4,6 procent. Kunstmestproducent OCI volgde met een verlies van 4,1 procent en metalengroep AMG zakte 3,1 procent.

VAM Investments liet weten ruim 200 miljoen euro te hebben opgehaald bij de beursgang op het Damrak en Energy Transition Partners haalde 175 miljoen euro op. De twee investeringsfondsen zijn zogeheten special purpose acquisition company’s of ‘spacs’. Dat zijn fondsen die speciaal zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. De markt voor deze fondsen is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Dit jaar kregen al tien spacs een notering in Amsterdam.

De euro was 1,1779 dollar waard, tegen 1,1809 dollar op vrijdag.