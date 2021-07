Rusland en grenslanden Afghanistan houden oefening in augustus

De oefeningen worden in Tadzjikistan gehouden. In Afghanistan boeken de extremistische Taliban overwinningen, nu de buitenlandse troepen vertrekken die de regering in Kabul hielpen verdedigen. De laatste Amerikaanse troepen moeten 11 september vertrokken zijn na 20 jaar strijd van de Amerikanen tegen de Taliban.

De Taliban, van voornamelijk de Pathaanse bevolkingsgroep uit het oosten en zuiden van het land, voerden jarenlang een schrikbewind in bijna heel het land en vervolgden andere etnische groepen. De Amerikanen verdreven de Taliban met hun invasie in 2001. Circa een kwart van de Afghanen zijn etnische Tadzjieken en bijna 10 procent van de Afghanen is Oezbeeks. Rusland vreest een chaos in Afghanistan en een stroom vluchtelingen uit dat land wanneer de Taliban Kabul heroveren. De stad ligt circa 225 kilometer van de Tadzjiekse grens.

De afgelopen weken zijn al honderden Afghaanse militairen en burgers naar Tadzjikistan gevlucht als gevolg van een offensief van de Taliban in het noorden van het land. Maar de regering van Tadzjikistan heeft maandag gezegd dat die vluchtelingen inmiddels weer de grens naar hun eigen land zijn overgestoken.