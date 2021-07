Quinsy Gario uit partij BIJ1 gezet

Activist Quinsy Gario is door het partijbestuur uit BIJ1 gezet. Een fractiemedewerker van de partij bevestigt dat. Gario stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op de tweede plaats van de kandidatenlijst van BIJ1.

Een woordvoerder zei tegen dagblad Trouw dat het besluit is genomen vanwege "signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. En dat had te maken met Quinsy." Nadere details over de zaak wil de partij niet geven.

BIJ1 heeft het advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer een onderzoek laten doen. Daarop is Gario uit de partij gezet. "Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. BIJ1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij", aldus de woordvoerder van de partij tegen Trouw.

Gario zegt tegen de krant dat hij officieel nog niks heeft gehoord van de partij. Ook zou hij zijn kant van het verhaal niet hebben kunnen vertellen tegen de onderzoekers. De partij spreekt dat tegen en zegt verder het onderzoek deze maand nog met Gario te willen bespreken.