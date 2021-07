Twee aanhoudingen na dodelijke steekpartij in Roermond

Een man is maandagochtend in Roermond om het leven gekomen door een steekpartij. De man was de bewoner van een huis aan de Eglantierhof.

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Het tweetal werd ingerekend in het politiebureau in Roermond. Het is niet duidelijk of ze zichzelf hebben aangegeven.

De politie stelt behalve een buurtonderzoek ook een technisch en forensisch onderzoek in de woning in.

De melding van de steekpartij kwam om 07.30 uur binnen. Over het motief tast de politie nog in het duister.

De inzet van een traumahelikopter was vergeefs.