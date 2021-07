Nederland en andere landen vragen om bestand in Afghanistan

De diplomatieke missies van Nederland en andere landen in Afghanistan hebben de Taliban opgeroepen hun offensief te staken en in te stemmen met een wapenstilstand. De delegaties roepen de moslimextremisten op hun wapens tijdens het Offerfeest voorgoed neer te leggen. Zo kunnen ze laten zien dat ze het vredesproces serieus nemen.

De Taliban en de Afghaanse regering zaten afgelopen weekend weer om de tafel in Qatar. In die Golfstaat wordt al maanden onderhandeld over vrede, maar die gesprekken hebben weinig opgeleverd. Het geweld in Afghanistan gaat ondertussen gewoon door terwijl internationale troepen vertrekken. De Taliban rukken steeds verder op en dat staat volgens de internationale gemeenschap op gespannen voet met hun bewering dat ze een politieke oplossing voor het conflict willen.

De gezamenlijke verklaring is onder meer getekend door vertegenwoordigers van de VS, EU, NAVO, Japan, Zuid-Korea en meerdere Europese landen. Ze zeggen dat door het offensief van de Taliban burgerdoden vallen en belangrijke infrastructuur wordt verwoest. Ook zou in gebieden die zijn veroverd door de extremisten melding zijn gemaakt van pogingen om vrouwen en meisjes hun mensenrechten te ontzeggen en media monddood te maken.

De Taliban heersten in de aanloop naar de Amerikaanse inval van 2001 ook al over een groot deel van hun land. Ze voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten in hun land. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump sloot vorig jaar een akkoord met de Taliban om de Amerikaanse troepen uit het land te kunnen terughalen. De Taliban beloofden met Kabul over vrede te onderhandelen en zeiden dat ze niet meer zullen toestaan dat terreurorganisaties als al-Qaeda hun land als uitvalsbasis gebruiken.