‘Britse ministers willen onderzoek naar onrust rond EK-finale’

Britse ministers hebben opgeroepen tot onafhankelijk toezicht op een beoordeling van de Britse voetbalbond FA van tekortkomingen in de beveiliging na de ongeregeldheden rond de EK-finale op 11 juli, meldt The Times. De door Italië gewonnen eindstrijd tegen Engeland op Wembley werd ontsierd door botsingen tussen fans en agenten in en rond het stadion in Londen.