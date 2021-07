In Frankrijk neemt aantal coronabesmettingen verder toe

Frankrijk heeft voor de derde dag op rij meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd en bovendien een stijgende tendens. De besmettelijkere Delta-variant van het virus is daarvoor verantwoordelijk. Het ministerie van Volksgezondheid registreerde in de afgelopen 24 uur 12.532 infecties.

Volgens een woordvoerder zijn bij de zondag gepubliceerde gegevens ook al eerder vastgestelde gevallen inbegrepen. Daardoor mag de toename van het dagtotaal niet exceptioneel worden genoemd, maar in zijn algemeenheid geeft de huidige ontwikkeling wel reden tot zorg. Op de intensive care-afdelingen van de Franse ziekenhuizen lagen zondag 891 Covid-19-patiënten, één meer dan zaterdag. Het dodental door de ziekte liep met vijf op tot 111.472.

De regering-Macron heeft onlangs bepaald dat volwassenen komende week een coronapaspoort moeten tonen om toegang te krijgen tot grote evenementen en publieke gelegenheden met veel mensen. De ‘pass sanitaire’, waarin staat dat de houder immuun is voor het virus of recent negatief getest, wordt in augustus ook verplicht voor onder meer horecabezoek. Tegen dat besluit is zaterdag in tal van grote steden geprotesteerd.