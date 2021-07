Deense cartoonist Kurt Westergaard (86) overleden

De Deense cartoonist Kurt Westergaard is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met in diens tulband een bom met de islamitische geloofsbelijdenis. Volgens mediaberichten was Westergaard al enige tijd ziek. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Westergaard werkte in de periode 1983-2010 voor Jyllands-Posten. De Mohammed-karikaturen leidden in verscheidene islamitische landen tot grote woede, protesten en een boycot van Deense producten. Bovendien werd de satirisch tekenaar regelmatig met de dood bedreigd. Hij kreeg daarom bewaking.

In 2008 onthulde de Deense inlichtingendienst dat een drietal personen in Aarhus daadwerkelijk moordplannen had gemaakt. Twee jaar later werd Westergaard thuis aangevallen door een Somalische indringer met een bijl. Door zich op te sluiten in de beveiligde badkamer en snel politieoptreden overleefde de cartoonist de aanslag. De dader bleek connecties te hebben met extremistische kringen in zowel Denemarken als daarbuiten. Hij kreeg tien jaar gevangenisstraf.

De Nederlandse politicus Geert Wilders bracht zondagavond via Twitter een eerbetoon aan de Deen. ‘De grote Kurt Westergaard is overleden. Hij was een dapper man. Rust in vrede mijn vriend’.