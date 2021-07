Vlaamse minister kondigt grote schoonmaak aan langs Maas

De Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir heeft, nu het waterpeil in België blijft zakken, een grote schoonmaak aangekondigd van de Maas-oevers bij de Nederlandse grens. Ze zei zondag dat mogelijk komend weekeinde al een begin wordt gemaakt met het verwijderen van de rotzooi die er door de overstromingen van de afgelopen dagen is achtergebleven.

Dat is volgens haar hard nodig om te voorkomen dat afval verder gaat zwerven in de natuur en dat schapen en koeien het opeten of zich eraan verwonden. ‘De komende dagen komen we bijeen om te bekijken wanneer en hoe de rommel op een veilige manier kan worden opgeruimd’, aldus Demir.

De actie wordt opgezet in samenwerking met de lokale besturen, afvalstoffenmaatschappij OVAM en Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en illegale stort. Tot het startsein kan worden gegeven vragen de Vlaamse autoriteiten de mensen voorlopig niet alleen op pad te gaan in de gebieden langs de Maas die gevaar kunnen opleveren