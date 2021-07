Voor het eerst in dagen daling coronabesmettingen VK

De regering in Londen heeft besloten de meeste nog resterende coronamaatregelen voor Engeland met ingang van maandag in te trekken. Uitgerekend dit weekeinde maakte de minister van Volksgezondheid Sajid Javid bekend dat hij het virus heeft opgelopen, hoewel hij al is gevaccineerd. Premier Boris Johnson, die contact had gehad met Javid, besloot na de nodige kritiek noodgedwongen in quarantaine te gaan. Beiden voelen zich goed.

Johnson belandde vorig jaar door Covid-19 op de intensive care en is inmiddels twee keer ingeënt. Met de versoepelingen in het vooruitzicht smeekte hij zijn landgenoten zondag, met drie keer ‘please’, voorzichtig te zijn. ‘Ga morgen door naar de volgende stap met de gepaste voorzichtigheid en respect voor anderen wegens het risico dat de ziekte de kop blijft opsteken. En bovenal, wanneer je gevraagd wordt een tweede prik te komen halen, doe dat alsjeblieft’.