Gouden Palm-winnaar Titane eind augustus in Nederlandse bios

Titane, de film die zaterdag op het festival van Cannes is bekroond met een Gouden Palm, is vanaf 26 augustus in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft distributeur Gusto Entertainment zondag bekendgemaakt. De eerste vertoning van de film zal op Lowlands zijn, als dat festival doorgaat.

De winnaar van dit jaar was voor iedereen een grote verrassing; Titane behoorde niet tot de grote favorieten. De Franse regisseur Julia Ducournau is na Jane Campion (The Piano) de tweede vrouw ooit die het prestigieuze beeldje wint.

Titane, een van de meest besproken films van het festival, vertelt over een vrouw die sinds een bizar auto-ongeluk een titanium plaat in haar schedel heeft. Door de plaat in haar hoofd nemen haar fascinatie voor auto's en haar moordlust toe. Als zij op de vlucht moet slaan, wordt ze liefdevol geadopteerd door een brandweerman die in haar zijn lang vermiste zoon meent te herkennen.