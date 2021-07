Belegger gaat week vol bedrijfscijfers en ECB-besluit tegemoet

Beleggers gaan een week tegemoet waarin de agenda goed gevuld is met publicaties van kwartaalcijfers van grote bedrijven. Onder andere ASML, het waardevolste dat aan de Amsterdamse aandelenbeurs is genoteerd, maakt bekend hoe de verkoop van chipmachines in het tweede kwartaal is verlopen. Donderdag licht de Europese Centrale Bank (ECB) bovendien zijn nieuwe rentebesluit toe.

Chipmachinemaker ASML komt woensdag met cijfers. De verwachtingen rond het bedrijf waren altijd al hooggespannen, maar door grote chiptekorten wereldwijd zal er extra aandacht zijn voor de kwartaalupdate. Een belangrijke klant van ASML, de Taiwanese chipmaker TSMC, voorspelde vorige week al dat de eigen omzet dit jaar met 20 procent zal stijgen nu de vraag zo hard is opgelopen.

Andere grote namen uit de AEX die met cijfers komen zijn voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever, verffabrikant AkzoNobel en verlichtingsbedrijf Signify. Het is onder meer de vraag hoe de verkopen zich hebben ontwikkeld nu de economie in de Verenigde Staten en West-Europa herstellende lijkt van de klap van de coronapandemie.

Basic-Fit

Ook sportschoolketen Basic-Fit brengt volgende week cijfers over het afgelopen halfjaar naar buiten. De fitnessbranche werd door lockdownmaatregelen keihard geraakt, doordat binnensport maandenlang aan banden was gelegd om coronabesmettingen tegen te gaan. Waarschijnlijk zijn analisten dan ook vooral benieuwd naar de vooruitzichten die de fitnessketen geeft. Bij de wat kleinere beursgenoteerde bedrijven geeft verder fietsfabrikant Accell, onder andere eigenaar van Batavus, Koga en Sparta, inzage in de boeken.

Buiten de bedrijfscijfers om eist de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag veel aandacht op. Die komt dan met een nieuw rentebesluit, maar nog belangrijker zal waarschijnlijk de toelichting van president Christine Lagarde zijn. Onlangs kwam de ECB met een strategiewijziging waarbij de centrale bank streeft naar 2 procent inflatie, in plaats van net geen 2 procent. De vraag is nu of de ECB met die wijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen om inflatie aan te jagen. Mogelijk wordt ook duidelijker of er binnen het centralebankbestuur overeenstemming is over de einddatum van de stimuleringsmaatregelen die werden ingevoerd wegens de coronacrisis.

Ook in de Verenigde Staten kunnen beleggers hun hart ophalen. Grote bedrijven als Netflix, Coca-Cola, AT&T en farmaceut Johnson & Johnson publiceren hun kwartaalrapporten. Verder wordt er goed gelet op de olie-industrie. De OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen zondag overeen de olieproductie te verhogen, wat de olieprijzen mogelijk in beweging zet.